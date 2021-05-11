В Эстонии смягчаются коронавирусные ограничения

Правительство Эстонии на заседании во вторник приняло решение о смягчении коронавирусных ограничений.

С понедельника, 17 мая, возобновляется контактное обучение в школах, с 24 мая отрываются рестораны, театры и кино, а с 31 мая - групповые спортивные занятия.

"Занятия спортом и ранее были разрешены вне закрытых помещений, но мы увеличили число занимающихся со 150 - 250 человек, но групповые занятия в помещениях все же придется отложить до 31 мая", - сообщила порталу телерадиовещания ERR премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).

Она отметила, что ситуацию с заражаемостью коронавирусом рассматривают каждую неделю, и в соответствии с этим изменяют организацию ограничений.

Каллас выразила удовлетворение темпами вакцинации и сказала, что "благодаря этому вирус начинает отступать".

В связи с тем, что в мае-июне ожидаются достаточные поступления вакцины, чтобы предложить всем желающим хотя бы одну дозу препарата, рабочая группа по вакцинации приняла решение отказаться с 17 мая от вакцинации по возрастным группам и иммунизировать всех желающих, в том числе и людей в возрасте от 16 до 49 лет.

По данным департамента здоровья, в Эстонии с численностью населения в 1,3 млн человек по состоянию на 11 мая выявлены 125 696 случаев заражения COVID-19, скончались после начала пандемии 1 206 человек. Выздоровели 116 648 человек. Средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. человек составила 346,2 случая, доля первичных позитивных тестов 7,6%.