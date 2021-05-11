Лидеры США и РФ договорились расширить диалог по контролю над вооружениями, идет подготовка к консультациям - госдеп

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин согласились на расширение обсуждений контроля над вооружениями, и сейчас ведется подготовка к такому формату дискуссий, заявил американский постпред на Конференции по разоружению Роберт Вуд.
"Президент Байден и президент Путин согласились расширить дискуссии по стратегической стабильности по контролю над целым рядом вооружений и нынешним вопросам безопасности. Мы в процессе подготовки таких дискуссий", - говорится в заявлении Вуда с сайта миссии США при международных организациях в Женеве.
Он отметил, что продление на пять лет действия договора СНВ-III даст США время - в сотрудничестве с партнерами и союзниками - добиваться вместе с РФ такого контроля, который учитывал бы все российское ядерное вооружение, включая новые стратегические системы и нестратегические ядерные вооружения.
По словам Вуда, несмотря на разногласия, США и Россия выполнили свои обязательства по СНВ-III. Он отметил, что стороны несут ответственность друг перед другом в рамках режима проверок, предусмотренного договором.
Режим проверок позволяет Вашингтону контролировать соблюдение договора Москвой, а также дает более полное представление "о ядерной позиции России", напомнил постпред. Россия в свою очередь получает аналогичные возможности мониторинга, что "способствует взаимному доверию и стабильности".
"Продление СНВ-III, несомненно, делает мир безопаснее", - констатируется в заявлении Вуда.
Вуд уточнил, что продление СНВ-III гарантировало "проверяемые ограничения на российские межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок, а также тяжелые бомбардировщики в период до 5 февраля 2026 года". Данные ограничения, по его словам, "не позволяют России увеличить количество ядерных зарядов, устанавливаемых на ракетах, которые могут достичь США за час или меньше".
3 февраля 2021 года Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), соответствующее соглашение вступило в силу в этот же день.
ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений.
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