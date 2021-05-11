Нефть дешевеет на перспективах возобновления работы трубопровода в США, Brent - $67,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться во вторник на ожиданиях возобновления работы системы трубопроводов Colonial Pipeline Co.
Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, сообщила в понедельник, что рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:09 во вторник составляет $67,85 за баррель, что на $0,47 (0,69%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,45 за баррель, что на $0,47 (0,72%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
В понедельник цена Brent поднималась до $69,2 за баррель, WTI - до $65,75 за баррель из-за перебоев в работе трубопроводов Colonial.
Система трубопроводов Colonial является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Пропускная способность трубопроводов, идущих из Хьюстона до Северной Каролины, составляет порядка 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), до Нью-Йорка - 900 тыс. б/с.
Последствия приостановки работы трубопроводов для регионов США будут различаться, где-то произойдет накапливание запасов нефтепродуктов, где-то будет ощущаться их нехватка, отмечают эксперты. Экстренные поставки бензина и дизельного топлива из Техаса уже начали осуществляться в автоцистернах.
По крайней мере, одно нефтеперерабатывающее предприятие сообщило о снижении объемов производства из-за проблем в работе трубопроводов, пишет Bloomberg.
Поскольку решение проблем в работе трубопровода ожидается в ближайшее время, кибератака теперь рассматривается как небольшой дисбаланс на рынке, отмечает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон.
"Ожидается, что эксплуатация в основном будет восстановлена к концу этой недели, поэтому трейдеры исключили вчерашние ценовые надбавки, осознав, что коммерческих запасов бензина достаточно, чтобы пережить ожидающийся период кризиса", - сказала она.
В то же время, по словам Диксон, инцидент вызывает опасения относительно повторения таких хакерских атак в будущем.
Тем временем рынок снова следит за ситуацией в Азии в связи с пандемией. Rystad Energy ожидает, что спрос на нефтепродукты в Индии в мае упадет до 2,8 млн баррелей в сутки, что на 160 тыс. меньше предыдущего прогноза.
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