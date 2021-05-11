Лондон продолжит противодействовать враждебным действиям из-за рубежа, заявляет королева Елизавета II

Британская королева Елизавета II, выступая во вторник с тронной речью на открытии новой сессии парламента, заявила о том, что Лондон и далее будет противостоять враждебной деятельности иностранных государств.
"Будет представлено законодательство по противодействию враждебной деятельности со стороны иностранных государств", - сказала Елизавета II.
"Мои министры проведут детальный пересмотр сфер безопасности, обороны и внешней политики", - отметила она.
Тронная речь королевы по сути являлась перечислением основных законопроектов, над которыми будет идти работа в период открывшейся сессии парламента.
Елизавета II в частности отметила, что парламентарии продолжат работу над утверждением баланса сил между законодательной, исполнительной и судебной властью в стране, будут работать над усилением мощи Соединенного Королевства.
Кроме того, она коснулась проблем, связанных с пандемией COVID-19, поддержки системы здравоохранения в стране, а также изменения климата и миграции.
Позже во вторник в Палате лордов состоится обсуждение речи королевы.
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