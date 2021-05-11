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11.05.2021 22:16

Лондон продолжит противодействовать враждебным действиям из-за рубежа, заявляет королева Елизавета II

Британская королева Елизавета II, выступая во вторник с тронной речью на открытии новой сессии парламента, заявила о том, что Лондон и далее будет противостоять враждебной деятельности иностранных государств.

"Будет представлено законодательство по противодействию враждебной деятельности со стороны иностранных государств", - сказала Елизавета II.

"Мои министры проведут детальный пересмотр сфер безопасности, обороны и внешней политики", - отметила она.

Тронная речь королевы по сути являлась перечислением основных законопроектов, над которыми будет идти работа в период открывшейся сессии парламента.

Елизавета II в частности отметила, что парламентарии продолжат работу над утверждением баланса сил между законодательной, исполнительной и судебной властью в стране, будут работать над усилением мощи Соединенного Королевства.

Кроме того, она коснулась проблем, связанных с пандемией COVID-19, поддержки системы здравоохранения в стране, а также изменения климата и миграции.

Позже во вторник в Палате лордов состоится обсуждение речи королевы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, ПАРЛАМЕНТ, РЕЧЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]