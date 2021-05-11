В Азербайджане зафиксировано 514 случаев COVID-19, 15 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 514 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 327,601 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 371 случае заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 15 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 713.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 308,317 тыс. человек (+1306 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 14 тыс. 571 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 081 тестов на коронавирус (накануне 6 946 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 346,012 тыс. тестов на COVID-19.
А. Мамедов
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