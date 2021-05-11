Еврокомиссия хочет через суд получить от AstraZeneca 90 млн недостающих доз вакцины

Еврокомиссия (ЕК), обратившаяся в брюссельский суд с иском против компании AstraZeneca из-за невыполнения условий контракта на поставки вакцины, желает получить недопоставленные 90 млн доз, заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер.

"Речь идет о нарушении контракта. Мы просим суд признать эту ситуацию. В рамках данной процедуры, мы заявили, чтобы суд обязал предприятие поставить нам 90 млн доз дополнительно к тому, что было поставлено в первом квартале", - сообщил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Мы ожидаем, что предприятие выполнит свои контрактные обязательства", - добавил де Кеерсмакер.

Он пояснил, что в ЕК хотят получить до конца июня причитающиеся по контракту дозы вакцины, а не денежную компенсацию от AstraZeneca. "Цель не в том, чтобы получить деньги, а чтобы получить дозы", - сказал представитель ЕК.

В Евросоюзе, напомнил он, в первом квартале года от фармацевтической фирмы ждали 120 млн доз, а получили только 30.