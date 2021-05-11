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Дальнее зарубежье 11.05.2021 23:28

В Болгарии 11 июля проведут всеобщие выборы

Президент Болгарии Румен Радев объявил во вторник о решении организовать всеобщие выборы 11 июля, сообщают европейские СМИ.

На такой шаг глава государства пошел, так как ни одна из политических партий по итогам состоявшегося месяц назад голосования не смогла сформировать правящую коалицию.

На выборах в апреле на первом месте финишировала партия "ГЕРБ" премьера Бойко Борисова (75 мест в 240-местном парламенте), однако она утратила часть позиций и в итоге не смогла найти партнеров по коалиции.

Две основные оппозиционные партии не стали даже пытаться формировать правящую коалицию. В связи с этим, как отмечается в сообщениях, у Радева не оставалось вариантов, кроме как организовать еще одни выборы.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БОЛГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]