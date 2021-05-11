Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 11.05.2021 19:02

Алиев выразил соболезнования президенту России и главе Татарстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с жертвами в результате стрельбы в казанской школе.

"Глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в одной из школ Казани. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте соболезнования Алиева, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Глава государства также выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

"С глубоким прискорбием восприняли известие о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №175 города Казани. Разделяя горе невосполнимой утраты, выражаем искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте соболезнования.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


Похожие новости


Президент Алиев отметил продолжение позитивной динамики в отношениях Азербайджана с Россией Президент Азербайджана начал рабочий визит в Россию Россия дорожит дружбой с Азербайджаном - Песков Позиция России по ситуации в Карабахе очень ответственная и сдержанная – Алиев Баку и Москва смогли в I квартале увеличить взаимный товарооборот на 2% в условиях пандемии COVID-19 – президент Азербайджана Баку и Москва работают над увеличением грузопотока – президент Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]