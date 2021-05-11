Алиев выразил соболезнования президенту России и главе Татарстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с жертвами в результате стрельбы в казанской школе.
"Глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в одной из школ Казани. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте соболезнования Алиева, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.
Глава государства также выразил соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
"С глубоким прискорбием восприняли известие о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №175 города Казани. Разделяя горе невосполнимой утраты, выражаем искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте соболезнования.
А. Мамедов
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