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Дальнее зарубежье 11.05.2021 22:30

Индийский премьер не поедет на саммит G7 из-за ситуации с COVID-19 в стране

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался лично присутствовать на саммите G7 в Лондон из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в его стране, сообщает издание Times of India.

"Мы ценим приглашение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (Моди - ИФ) посетить саммит G7 в качестве особого гостя, однако, учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусом, решено, что премьер-министр не будет присутствовать на саммите лично", - приводит издание заявление представителя МИД Индии.

Готов ли Моди участвовать в саммите в виртуальном формате, не уточняется.

Уже более двух недель в Индии каждый день выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. За истекшие сутки зафиксировано более 329,9 тыс. заражений. Больницы в ряде регионов страны переполнены, наблюдается нехватка коек, кислородных баллонов и аппаратов ИВЛ. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой помощи.

При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Индия занимает второе место по числу диагностированных случаев коронавируса в мире. Общее число заражений в стране превышает 22,9 млн, более 250 тыс. инфицированных скончались.

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Тэги: ИНДИЯ, ПРЕМЬЕР, G7


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]