Индийский премьер не поедет на саммит G7 из-за ситуации с COVID-19 в стране

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался лично присутствовать на саммите G7 в Лондон из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в его стране, сообщает издание Times of India.
"Мы ценим приглашение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (Моди - ИФ) посетить саммит G7 в качестве особого гостя, однако, учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусом, решено, что премьер-министр не будет присутствовать на саммите лично", - приводит издание заявление представителя МИД Индии.
Готов ли Моди участвовать в саммите в виртуальном формате, не уточняется.
Уже более двух недель в Индии каждый день выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. За истекшие сутки зафиксировано более 329,9 тыс. заражений. Больницы в ряде регионов страны переполнены, наблюдается нехватка коек, кислородных баллонов и аппаратов ИВЛ. Жителям приходится ожидать помощи на улицах возле больниц в машинах скорой помощи.
При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.
Индия занимает второе место по числу диагностированных случаев коронавируса в мире. Общее число заражений в стране превышает 22,9 млн, более 250 тыс. инфицированных скончались.
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