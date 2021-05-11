США ввели санкции против семи человек за связи с Хезболлой

США ввели санкции против семи человек за связи с ливанской группировкой "Хезболла", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Сегодня США вводят санкции против семи человек, участвовавших в финансовых операциях, связанных с "Хезболлой". Цель наших мер - продолжить препятствовать попыткам группировки использовать мировую финансовую систему",- говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте госдепартамента.

Так, Ибрагим Али Дахер подпал под американские санкции, потому что он - директор центрального финансового управления "Хезболлы". Остальные шесть человек, которые оказались с ним в одном списке, скрывали личные аккаунты, чтобы избежать санкций против ассоциации Al-Qard al-Hassan - "банка" ливанской группировки