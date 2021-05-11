Госдепартамент США осуждает запуск ракет из сектора Газа по Израилю

Вашингтон обеспокоен эскалацией между Израилем и палестинцами, осуждает ракетные залпы по Израилю и призывает к сдержанности, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы всерьез обеспокоены эскалацией между Израилем и теми, кто запускает ракеты из сектора Газа, и мы призываем к сдержанности и спокойствию. У Израиля есть право защищаться и отвечать на ракетные атаки. У палестинского народа также есть право на безопасность", - заявил он.

Также представитель Госдепа заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с тем, что эта эскалация приводит к гибели людей.

"Мы призываем все стороны действовать спокойно и сдержанно", - добавил он.

В последние дни обстановка резко накалилась. Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов: таких как Сдерот, Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары, требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.