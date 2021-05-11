Госдепартамент США осуждает запуск ракет из сектора Газа по Израилю

Вашингтон обеспокоен эскалацией между Израилем и палестинцами, осуждает ракетные залпы по Израилю и призывает к сдержанности, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы всерьез обеспокоены эскалацией между Израилем и теми, кто запускает ракеты из сектора Газа, и мы призываем к сдержанности и спокойствию. У Израиля есть право защищаться и отвечать на ракетные атаки. У палестинского народа также есть право на безопасность", - заявил он.
Также представитель Госдепа заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с тем, что эта эскалация приводит к гибели людей.
"Мы призываем все стороны действовать спокойно и сдержанно", - добавил он.
В последние дни обстановка резко накалилась. Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов: таких как Сдерот, Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары, требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.
Лондон продолжит противодействовать враждебным действиям из-за рубежа, заявляет королева Елизавета II
Алиев выразил соболезнования президенту России и главе Татарстана
Россия рассчитывает на скорую передачу Арменией Азербайджану карт минных полей в Карабахе
Рост мощностей в сфере ВИЭ стал рекордным в 2020 году - МЭА
Минэнерго США ожидает рост добычи нефти в стране до 11,3 млн б/с к концу года
Число нефтегазовых установок в мире в апреле упало 2-й месяц подряд - Baker Hughes
Байден заявляет, что лидеры 40% стран мира просили его о помощи с вакцинами
На греческих островах перед началом турсезона ускоряют кампанию по вакцинации
Приезжающим в Египет придется сдавать экспресс-тест на COVID-19 в аэропорту
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк