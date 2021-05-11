Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.05.2021 22:28

Госдепартамент США осуждает запуск ракет из сектора Газа по Израилю

Вашингтон обеспокоен эскалацией между Израилем и палестинцами, осуждает ракетные залпы по Израилю и призывает к сдержанности, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы всерьез обеспокоены эскалацией между Израилем и теми, кто запускает ракеты из сектора Газа, и мы призываем к сдержанности и спокойствию. У Израиля есть право защищаться и отвечать на ракетные атаки. У палестинского народа также есть право на безопасность", - заявил он.

Также представитель Госдепа заявил об обеспокоенности Вашингтона в связи с тем, что эта эскалация приводит к гибели людей.

"Мы призываем все стороны действовать спокойно и сдержанно", - добавил он.

В последние дни обстановка резко накалилась. Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов: таких как Сдерот, Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары, требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЛИЖВОСТОК, ГОСДЕП, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


Похожие новости


Керри встретится в Лондоне с главным палестинским переговорщиком

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]