Аэропорт Тель-Авива приостанавливает авиасообщение из-за ракетных обстрелов

Международный аэропорт имени Бен Гуриона близ Тель-Авива временно прекратил работу из-за палестинской ракетной атаки, сообщает The Times of Israel.

Рейсы, направляющиеся в Тель-Авив, теперь перенаправляют на Кипр.

Во вторник в Тель-Авиве и в центральной части Израиля после объявления воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. В частности, сигналы тревоги прозвучали и в районе аэропорта.