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Дальнее зарубежье 11.05.2021 22:56

Аэропорт Тель-Авива приостанавливает авиасообщение из-за ракетных обстрелов

Международный аэропорт имени Бен Гуриона близ Тель-Авива временно прекратил работу из-за палестинской ракетной атаки, сообщает The Times of Israel.

Рейсы, направляющиеся в Тель-Авив, теперь перенаправляют на Кипр.

Во вторник в Тель-Авиве и в центральной части Израиля после объявления воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. В частности, сигналы тревоги прозвучали и в районе аэропорта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]