Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают расследование о кибератаке на Colonial Pipeline и считают, что РФ, на территории которой якобы могли находиться хакеры, должна "действовать ответственно по этому вопросу".
"Президент сказал (в понедельник - ИФ), что разведка еще не завершила сбор данных по этому делу. И по состоянию на сегодня ситуация не изменилась", - сказала она на брифинге, комментируя ситуацию вокруг кибератаки.
Псаки заявила, что поскольку, по данным США, кибератаку якобы совершили хакеры, которые, "вероятно, находятся в России", "у России есть обязанность вести себя ответственно".
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