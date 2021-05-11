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ТЭК 11.05.2021 23:31

Белый дом: Colonial Pipeline атаковали, "вероятно, находящиеся в России хакеры"

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают расследование о кибератаке на Colonial Pipeline и считают, что РФ, на территории которой якобы могли находиться хакеры, должна "действовать ответственно по этому вопросу".

"Президент сказал (в понедельник - ИФ), что разведка еще не завершила сбор данных по этому делу. И по состоянию на сегодня ситуация не изменилась", - сказала она на брифинге, комментируя ситуацию вокруг кибератаки.

Псаки заявила, что поскольку, по данным США, кибератаку якобы совершили хакеры, которые, "вероятно, находятся в России", "у России есть обязанность вести себя ответственно".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]