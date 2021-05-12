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Дальнее зарубежье 12.05.2021 00:11

Группировки из Газы заплатят кровью за обстрелы Израиля - Нетаньяху

Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят за проводимые на этой неделе ракетные обстрелы Израиля, заявил во вторник вечером израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Они заплатят очень большую цену", - приводят его слова израильские СМИ.

"ХАМАС и Исламский джихад" платят и будут платить цену за свою воинственность. Они заплатят своей кровью", - добавил премьер.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ГАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]