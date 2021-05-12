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Дальнее зарубежье 12.05.2021 09:06

Армия Израиля сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

Военные Израиля сообщили, что ликвидировали ключевых фигур разведки ХАМАС.

"Наши истребители вместе со службой безопасности ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Каоги (глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС) и его заместителя Ваила Иссу (глава контрразведки). Похоже, наша разведка лучше", - говорится в сообщении, опубликованном на странице армии Израиля в твиттере.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

"В ответ на СОТНИ (заглавными буквами в тексте - ИФ) ракет, пущенных по Израилю за последние 24 часа, армия обороны Израиля нанесла удары по ряду важных террористических целей и боевикам-террористам по всему сектору Газа, что стало нашим самым мощным ударом с 2014 года. В настоящее время мы наносим новые удары по террористическим объектам в Газе", - говорится сообщении армейской пресс-службы в твиттере.

Всего, по сообщениям местных СМИ, с понедельника ХАМАС осуществил пуск более 800 ракет по израильской территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Бенни Ганц выступили с совместным заявлением во вторник вечером, заявив, что насилие будет продолжаться в течение некоторого времени.

"ХАМАС и "Исламский джихад" заплатили, и будут продолжать платить за свои действия", - говорится в заявлении.

Начальник генштаба армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что военные за последние полтора дня нанесли удары по более чем 500 целям в секторе Газа. По его информации, погибли десятки палестинских боевиков.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]