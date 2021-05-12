Армия Израиля сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

Военные Израиля сообщили, что ликвидировали ключевых фигур разведки ХАМАС.
"Наши истребители вместе со службой безопасности ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Каоги (глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС) и его заместителя Ваила Иссу (глава контрразведки). Похоже, наша разведка лучше", - говорится в сообщении, опубликованном на странице армии Израиля в твиттере.
Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.
"В ответ на СОТНИ (заглавными буквами в тексте - ИФ) ракет, пущенных по Израилю за последние 24 часа, армия обороны Израиля нанесла удары по ряду важных террористических целей и боевикам-террористам по всему сектору Газа, что стало нашим самым мощным ударом с 2014 года. В настоящее время мы наносим новые удары по террористическим объектам в Газе", - говорится сообщении армейской пресс-службы в твиттере.
Всего, по сообщениям местных СМИ, с понедельника ХАМАС осуществил пуск более 800 ракет по израильской территории.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Бенни Ганц выступили с совместным заявлением во вторник вечером, заявив, что насилие будет продолжаться в течение некоторого времени.
"ХАМАС и "Исламский джихад" заплатили, и будут продолжать платить за свои действия", - говорится в заявлении.
Начальник генштаба армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что военные за последние полтора дня нанесли удары по более чем 500 целям в секторе Газа. По его информации, погибли десятки палестинских боевиков.
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