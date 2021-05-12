Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.05.2021 09:21

Трамп обвинил Байдена в "слабости и отсутствии поддержки Израиля"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что "слабость" нынешнего американского лидера Джо Байдена и отсутствие должной поддержки Иерусалима с его стороны привело к эскалации напряженности в Израиле.

"Когда я занимал этот пост, мы были известны как мирное президентство, потому что противники Израиля знали, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Израиля, и в случае нападения на Израиль будет быстрое возмездие", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном на его новом сайте.

"При Байдене мир становится все более жестоким и нестабильным, потому что слабость Байдена и отсутствие поддержки Израиля приводят к новым нападениям на наших союзников", - отметил экс-президент.

По его мнению, Америка всегда должна быть на стороне Израиля и "ясно дать понять, что палестинцы должны положить конец насилию, террору и ракетным обстрелам, а также, что США всегда будут решительно поддерживать право Израиля на самооборону".

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что военные за последние полтора дня нанесли удары по более чем 500 целям в секторе Газа. По его информации, погибли десятки палестинских боевиков.

В свою очередь во вторник вечером палестинская группировка ХАМАС сообщила, что запустил в сторону Тель-Авива 130 ракет. Некоторые из них разорвались на территории населенных пунктов в центральной части Израиля. Поступили сообщения о раненых и об одном погибшем.

Изначально боевики в секторе Газа начали запускать ракеты, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ТРАМП, МНЕНИЕ


Похожие новости


США обеспокоены ситуацией в Иерусалиме и готовы содействовать установлению спокойствия - Белый дом Израиль нуждается в гарантиях безопасности при любом новом соглашении с Ираном - глава Минобороны Иран призвал Израиль "не пересекать красную черту" в Персидском заливе Нетаньяху поздравил Байдена и назвал его другом Израиля Трамп полагает, что Саудовская Аравия вскоре согласится нормализовать отношения с Израилем Бахрейн и Израиль согласились нормализовать отношения - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]