Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.05.2021 09:37

Цены на нефть слабо растут, Brent торгуется на уровне $68,61 за баррель

Цены на нефть слабо поднимаются на торгах в среду, трейдеры оценивают новости, касающиеся системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США.

Colonial, которая была вынуждена приостановить операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки, рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

Нехватка топлива уже ощущается в восточных штатах США, в то время как нефтеперерабатывающие компании Мексиканского залива вынуждены сокращать производство, поскольку не имеют возможности отправить покупателям достаточный объем продукции, пишет Bloomberg. Некоторые из нефтепереработчиков были вынуждены зафрахтовать танкеры для хранения избытка нефтепродуктов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futuresв среду составляет $68,61 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,23 (0,3%) - до $68,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,37 за баррель, что на $0,09 (0,14%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,36 (0,6%) - до $65,28 за баррель.

"Цены на нефть незначительно колеблются, и это отражает, в частности, понимание того, что трубопроводы Colonial не будут закрыты долгое время", - отмечает аналитик Energy Aspects Мэтью Перри.

"Нефтеперерабатывающим компаниям в Луизиане и на востоке Техаса, поставляющим свою продукцию в основном по трубопроводам, вероятно, придется сократить производства на 20% на несколько дней, чтобы сохранить допустимый уровень запасов", - говорит эксперт.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 мая, снизились на 2,53 млн баррелей после падения на 7,69 млн баррелей неделей ранее, свидетельствуют данные Американского института нефти (API).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $68,49 за баррель Нефть дешевеет на перспективах возобновления работы трубопровода в США, Brent - $67,85 за баррель Нефть дешевеет на ожиданиях восстановлении работы трубопровода в США, Brent на уровне $67,69 за баррель Цены на нефть перешли к снижению, Brent подешевела до $67,99 за баррель Нефть дорожает после кибератаки на трубопровод Colonial в США, Brent - $68,69 за баррель Нефтяные цены колеблются, но могут завершить ростом 2-ю неделю подряд, Brent - $68,13 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]