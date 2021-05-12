Казахстан добыл в январе-апреле 28,1 млн тонн нефти

Добыча нефти в Казахстане в январе-апреле 2021 года составила 28,1 млн тонн.

Соответствующие данные указаны в слайдах министра энергетики Казахстана Нурлана Ногаева, продемонстрированных в ходе заседания правительства во вторник.

В том числе, добыча на Тенгизе составила 9 млн тонн, Кашагане - 4,9 млн тонн, Карачаганаке - 4 млн тонн.

Экспорт нефти составил 22,1 млн тонн.

На слайдах указано, что добыча газа в отчетном периоде составила 18,1 млрд кубометров, сжиженного нефтяного газа - 1,07 млн тонн кубометров. Экспорт газа в январе-апреле достиг 2,87 млрд кубометров.

Общее производство нефтепродуктов составило 4,1 млн тонн (105,4% к плану), в том числе бензина - 1,5 млн тонн, дизеля - 1,5 млн тонн, авиакеросина - 0,17 тыс. тонн.

Как сообщалось, прогноз нефтедобычи Казахстана на 2021 год улучшен с 83,4 млн тонн до 86 млн тонн.