Представитель боевого крыла ХАМАС в Газе призвал арабов к восстанию против Израиля

Представитель боевого крыла движения ХАМАС в секторе Газа Абу Убайда в эфире телеканала "Аль- Акса" призвал арабских граждан Израиля к "восстанию".
"Бригады аль-Кассама (Бригады Изаддина аль-Касама - боевое крыло ХАМАС - ИФ) уже близко к вам, они рисуют карту родины своими ракетами и своим сопротивлением против нашего и вашего врага", - сказал он.
Как сообщают СМИ, в среду утром акты насилия вспыхнули в ряде смешанных еврейско-арабских городов Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе Лод, недалеко от Тель-Авива, после того, как во вторник появились сообщения о том, что арабы подожгли синагогу, а евреи забросали камнями автомобиль, которым управлял арабский житель.
"Мы потеряли контроль над городом и улицами", - заявил в интервью израильскому телеканалу каналу N12 мэр Лода Яир Ревиво.
Сотрудники службы безопасности сообщили, что для борьбы с беспорядками направили в город 16 рот пограничной полиции. В Лоде за ночь были арестованы десятки людей.
СМИ свидетельствуют о беспорядках в большинстве арабских городов в центральной и северной частях Израиля, включая Умм-аль-Фахм и Джиср-аз-Зарка.
В Хайфе и Яффе, Назарете арабские протестующие размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги в поддержку палестинцев. Арабские граждане Израиля были среди тысяч палестинцев в ходе столкновений с полицией в Восточном Иерусалиме, сообщают СМИ.
В то же время, боевики движения ХАМАС в среду утром продолжили интенсивный ракетный обстрел территории Израиля, в том числе его населенных пунктов, сообщает пресс-служба израильской армии и местные СМИ.
"Террористы безостановочно ведут ракетный обстрел из сектора Газа, в гражданские лица в центральной и южной частях Израиля проводят ночь в убежищах, чтобы защитить себя от ракетного огня", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в твиттере.
В нем отмечается также, что "все новыми ракетами ведется обстрел Тель-Авива, семьи просыпаются и спешат в бомбоубежища".
По состоянию на раннее утро среды в результате ракетных обстрелов погибли три израильские женщины, 46 человек получили ранения, свидетельствуют СМИ со ссылками на официальные источники.
Два человека получили ранения в результате попадания ракеты в дом в городе Лод рано утром в среду, один из них скончался от полученных травм, а другой находится в тяжелом состоянии, говорится в сообщениях.
Система противоракетной обороны "Железный купол" была активирована рано утром в среду в городе Димона, где, по сообщениям, находится секретный ядерный реактор, сообщает в среду израильский телеканал N12.
"В ответ на СОТНИ (заглавными буквами в тексте - ИФ) ракет, пущенных по Израилю за последние 24 часа, армия обороны Израиля нанесла удары по ряду важных террористических целей и боевикам-террористам по всему сектору Газа, что стало нашим самым мощным ударом с 2014 года. В настоящее время мы наносим новые удары по террористическим объектам в Газе", - говорится сообщении армейской пресс-службы в твиттере.
Всего, по сообщениям местных СМИ, с понедельника ХАМАС осуществил пуск более 800 ракет по израильской территории.
Лондон продолжит противодействовать враждебным действиям из-за рубежа, заявляет королева Елизавета II
Алиев выразил соболезнования президенту России и главе Татарстана
Россия рассчитывает на скорую передачу Арменией Азербайджану карт минных полей в Карабахе
Казахстан добыл в январе-апреле 28,1 млн тонн нефти
Цены на нефть слабо растут, Brent торгуется на уровне $68,61 за баррель
В Украине за сутки зафиксировано более 4,5 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19 - Минздрав
Байден заявляет, что лидеры 40% стран мира просили его о помощи с вакцинами
На греческих островах перед началом турсезона ускоряют кампанию по вакцинации
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк