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Дальнее зарубежье 12.05.2021 10:19

Глава МИД Ирана отправился в Сирию на фоне осложнения ситуации вокруг сектора Газа

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в среду отправился с визитом в Сирию, сообщает иранский информационный портал "Хабар".

"В Сирии Зариф намерен обсудить региональные и двусторонние проблемы с сирийскими официальными лицами", - говорится в сообщении портала.

Ливанский телеканал "аль-Майядин" в свою очередь отмечает, что основными темами дискуссий в Дамаске станет развитие ситуации вокруг сектора Газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МИД, СИРИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]