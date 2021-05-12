Глава МИД Ирана отправился в Сирию на фоне осложнения ситуации вокруг сектора Газа

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в среду отправился с визитом в Сирию, сообщает иранский информационный портал "Хабар".

"В Сирии Зариф намерен обсудить региональные и двусторонние проблемы с сирийскими официальными лицами", - говорится в сообщении портала.

Ливанский телеканал "аль-Майядин" в свою очередь отмечает, что основными темами дискуссий в Дамаске станет развитие ситуации вокруг сектора Газа.