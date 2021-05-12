Туркменистан рассчитывает на поставки в Европу газа с месторождения Достлуг на Каспии

Освоение Туркменией и Азербайджаном месторождения Достлуг ("Дружба") в Каспийском море позволит экспортировать природный газ в западном направлении, сказал заместитель председателя госконцерна "Туркменгаз" Гуванч Агаджанов.

"Это стало возможным благодаря подписанию меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана в начале текущего года", - сказал Агаджанов, выступая в среду на открывшемся в Ашхабаде международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркмении.

По его словам, этот документ урегулировал основные моменты в отношении разведки, разработки и освоения Достлуга.

Как сообщалось ранее, экспорт газа из Туркмении в страны Европы станет возможен при реализации проекта Транскаспийского газопровода, который будет подключен к Южному газовому коридору, соединяющему Азербайджан со странами ЕС через Грузию и Турцию.

Азербайджан и Туркмения 21 января 2021 года подписали меморандум о намерениях совместной разведки и разработки углеводородного месторождения Достлуг (ранее - Кяпаз, туркменское название - Сердар) в Каспийском море.

Месторождение Кяпаз было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения, по данным азербайджанской стороны, оцениваются примерно в 50 млн тонн.