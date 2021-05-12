Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.05.2021 11:31

Туркменистан рассчитывает на поставки в Европу газа с месторождения Достлуг на Каспии

Освоение Туркменией и Азербайджаном месторождения Достлуг ("Дружба") в Каспийском море позволит экспортировать природный газ в западном направлении, сказал заместитель председателя госконцерна "Туркменгаз" Гуванч Агаджанов.

"Это стало возможным благодаря подписанию меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана в начале текущего года", - сказал Агаджанов, выступая в среду на открывшемся в Ашхабаде международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркмении.

По его словам, этот документ урегулировал основные моменты в отношении разведки, разработки и освоения Достлуга.

Как сообщалось ранее, экспорт газа из Туркмении в страны Европы станет возможен при реализации проекта Транскаспийского газопровода, который будет подключен к Южному газовому коридору, соединяющему Азербайджан со странами ЕС через Грузию и Турцию.

Азербайджан и Туркмения 21 января 2021 года подписали меморандум о намерениях совместной разведки и разработки углеводородного месторождения Достлуг (ранее - Кяпаз, туркменское название - Сердар) в Каспийском море.

Месторождение Кяпаз было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения, по данным азербайджанской стороны, оцениваются примерно в 50 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ЕВРОПА, ГАЗ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Проекты по поставкам газа из РФ и Туркмении должны конкурировать лишь на рыночной основе - Приходько

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]