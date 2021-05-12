Экс-президент Ирана Ахмадинежад вновь намерен побороться за пост главы государства

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад намерен вступить в предвыборную гонку за пост главы государства, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на иранское телевидение.
Телевидение показало кадры, на которых Ахмадинежад в сопровождении сторонников посетил регистрационный центр в МВД страны, где выполнил все необходимые формальности.
В 2017 году Ахмадинежад пытался принять участие в выборах президента, но тогда ему дал отвод руководитель Исламской республики Али Хаменеи, а позже его кандидатуру снял и Совет стражей конституции, который формирует окончательный список участников президентских выборов.
АР отмечает, что в последние годы Ахмадинежад пытался изменить имидж радикала, выступая с более умеренных центристских позиций. Хаменеи уже заявил, что не против участия Ахмадинежада в выборах, однако его кандидатуру вновь может заблокировать Совет стражей конституции.
Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год.
Регистрация кандидатов, намеревающихся принять участие в выборах президента Ирана, началась в стране во вторник. При этом нынешний глава государства Хасан Рухани не сможет баллотироваться вновь из-за ограничений по сроку пребывания у власти.
Выборы президента в Иране намечены на 18 июня.
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