Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева примут участие в музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше.
На официальной странице первый вице-президент Мехрибан Алиева в соцсети «Инстаграм» написала следующее:
Дорогие сестры и братья!
С большой гордостью хочу сообщить, что сегодня знаменательный день. В нашем древнем родном городе Шуша, объявленном культурной столицей Азербайджана, возрождается музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». После стольких лет тоски на легендарном Джыдыр дюзю будет вновь исполнен азербайджанский мугам. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в Карабах!
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