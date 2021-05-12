Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева примут участие в музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше.

На официальной странице первый вице-президент Мехрибан Алиева в соцсети «Инстаграм» написала следующее:

Дорогие сестры и братья!

С большой гордостью хочу сообщить, что сегодня знаменательный день. В нашем древнем родном городе Шуша, объявленном культурной столицей Азербайджана, возрождается музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». После стольких лет тоски на легендарном Джыдыр дюзю будет вновь исполнен азербайджанский мугам. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в Карабах!