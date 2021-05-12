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Культура 12.05.2021 11:36

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева примут участие в музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше.

На официальной странице первый вице-президент Мехрибан Алиева в соцсети «Инстаграм» написала следующее:

Дорогие сестры и братья!

С большой гордостью хочу сообщить, что сегодня знаменательный день. В нашем древнем родном городе Шуша, объявленном культурной столицей Азербайджана, возрождается музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». После стольких лет тоски на легендарном Джыдыр дюзю будет вновь исполнен азербайджанский мугам. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в Карабах!

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШУША, ФЕСТИВАЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]