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Происшествия 12.05.2021 12:05

Количество госпитализированных после стрельбы в школе в Казани возросло до 23

Количество госпитализированных после стрельбы в школе в Казани возросло до 23, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в Казани в среду.

"Сейчас в лечебных учреждениях республики находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых. На утро состояние у всех стабильное", - сказала Фазлеева.

11 мая в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в школе N175, где он раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием занимается центральный аппарат СКР. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

Ранее сообщалось, что 18 пострадавших детей находятся в детской республиканской больнице в Казани, шесть из них в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии, восемь детей получили пулевые ранения. Ещё трое взрослых с огнестрельными ранениями находятся в других больницах Казани.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАНЬ, ПОСТРАДАВШИЕ, КОЛИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]