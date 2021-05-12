Правительство РФ держит на контроле цены на бензин, готово принять все меры для поддержания стабильной ситуации

Правительство России держит на контроле цены на бензин, готово использовать все меры для поддержания стабильной ситуации, заявил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.
"И еще о том, что особенно беспокоит людей, - это цены на бензин. Надо сказать, что каким бы тяжелым ни был прошлый год, стоимость топлива тогда не выросла выше инфляции. И мы продолжим держать ситуацию под контролем. С использованием всех доступных инструментов, в том числе - законодательных", - сказал он.
Как сообщалось, недавно Минфин и Минэнерго скорректировали демпфер для оптовых цен на бензин. По мнению ведомств, эта мера позволит увеличить объём компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам, за счет чего они смогут устанавливать отпускные цены, обеспечивающие достаточную маржинальность розничного сегмента при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции. Регуляторы вынуждены были пойти на эту меру, поскольку с конца прошлого года топливный рынок РФ столкнулся с ростом биржевых цен на бензин, в начале этого года начался рост цен на АЗС.
Помимо этого, ведомства подготовили постановление правительства "О введении временного запрета на вывоз из Российской Федерации отдельных видов топлива". Документ предполагает возможность введения запрета экспорта топлива из РФ сроком на три месяца. Тема запрета экспорта нефтепродуктов обычно возникает в период, когда на внутреннем рынке РФ растут цены на топливо.
Президент Алиев принял участие в закладке фундамента новой мечети в Шуше
ВС Азербайджана проведут широкомасштабные военные учения с привлечение 15 тыс. личного состава
Лондон продолжит противодействовать враждебным действиям из-за рубежа, заявляет королева Елизавета II
ТЭК лидирует по выводу средств за рубеж через дивиденды, роялти и проценты, далее металлургия и банки - Мишустин
Сделка ОПЕК+ в апреле исполнялась на 114%, Россией - на 91% - МЭА
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021г на 270 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с
В РФ более 8,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 355 умерших - оперштаб
Количество госпитализированных после стрельбы в школе в Казани возросло до 23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк