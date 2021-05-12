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СНГ 12.05.2021 12:41

Правительство РФ держит на контроле цены на бензин, готово принять все меры для поддержания стабильной ситуации

Правительство России держит на контроле цены на бензин, готово использовать все меры для поддержания стабильной ситуации, заявил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме.

"И еще о том, что особенно беспокоит людей, - это цены на бензин. Надо сказать, что каким бы тяжелым ни был прошлый год, стоимость топлива тогда не выросла выше инфляции. И мы продолжим держать ситуацию под контролем. С использованием всех доступных инструментов, в том числе - законодательных", - сказал он.

Как сообщалось, недавно Минфин и Минэнерго скорректировали демпфер для оптовых цен на бензин. По мнению ведомств, эта мера позволит увеличить объём компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам, за счет чего они смогут устанавливать отпускные цены, обеспечивающие достаточную маржинальность розничного сегмента при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции. Регуляторы вынуждены были пойти на эту меру, поскольку с конца прошлого года топливный рынок РФ столкнулся с ростом биржевых цен на бензин, в начале этого года начался рост цен на АЗС.

Помимо этого, ведомства подготовили постановление правительства "О введении временного запрета на вывоз из Российской Федерации отдельных видов топлива". Документ предполагает возможность введения запрета экспорта топлива из РФ сроком на три месяца. Тема запрета экспорта нефтепродуктов обычно возникает в период, когда на внутреннем рынке РФ растут цены на топливо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, БЕНЗИН, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]