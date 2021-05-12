В РФ более 8,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 355 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 217 случаев, умерли за сутки 355 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 217 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс.168 (14,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки по выздоровлении из больниц были выписаны 8 тыс. 614 человек, от коронавируса скончались 355 пациентов.
В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 718 новых случаев COVID-19 за сутки, 59 скончавшихся и 2 тыс. 394 выздоровевших.
Российская столица по-прежнему лидирует по уровню суточного прироста новых заболевших. Наименьшие темпы зафиксированы в Тыве - пять случаев, в Республике Алтай - три, один случай зарегистрирован в Еврейской АО. Ни одного случая за сутки не выявлено в Ненецком АО и в Чукотском АО.
С начала распространения коронавируса в России, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 905 тыс. 059 случаев коронавирусной инфекции, 114 тыс. 331 умерших и 4 млн 518 тыс. 529 выписанных.
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