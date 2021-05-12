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ТЭК 12.05.2021 13:19

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021г на 270 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировое потребление нефти в 2021 году снизится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/c).

Это на 270 тыс. б/с ниже, чем в предыдущем отчете агентства. Прогнозы по Европе и Америке были пересмотрены в сторону понижения на 320 тыс. б/с и 515 тыс. б/с соответственно в первом квартале 2021 года, усиление пандемии COVID-19 в Индии заставило МЭА понизить ее спрос во втором квартале на 630 тыс. б/с. Однако прогноз на второе полугодие оставлен примерно без изменений, исходя из ожиданий того, что кампании вакцинации продолжат расширяться, а пандемия в значительной степени находится под контролем.

После почти года жесткого ограничения предложения со стороны ОПЕК+ раздутые мировые запасы нефти, накопившиеся во время прошлогоднего шока спроса из-за COVID-19, вернулись к более нормальным уровням. Промышленные запасы в странах ОЭСР упали на 25 млн барр. до 2,951 млрд барр. в марте, уменьшив излишки по сравнению со средним показателем 2016-2020 годов до минимальных 1,7 млн барр.

При этом запасы нефтепродуктов сократились на 31,3 млн барр., а запасы нефти выросли на 6,1 млн барр. Данные за апрель по США, Европе и Японии показывают, что в целом промышленные запасы упали на 5,8 млн барр., в первую очередь за счет нефти, ШФЛУ и товарных запасов в США, говорится в отчете.

В апреле запасы продолжили падение. Это было почти неизбежно, поскольку ослабление ограничений на передвижение в США и Европе, активная промышленная деятельность и вакцинация от коронавируса заложили основу для неуклонного восстановления спроса на топливо, в то время как ОПЕК+ производила нефть намного ниже потребности, поясняет МЭА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, МЭА, НЕФТЬ, СПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]