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ТЭК 12.05.2021 13:40

Сделка ОПЕК+ в апреле исполнялась на 114%, Россией - на 91% - МЭА

Участники сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в апреле исполнили свои обязательства на 114%, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Как пишет МЭА, Саудовская Аравия сохраняла в апреле дополнительное добровольное сокращение добычи третий месяц подряд, что в целом обеспечило ОПЕК+ соблюдение условий сделки по сокращению добычи на таком уровне 114%.

Cтраны ОПЕК исполнили сделку на 126%, страны не-ОПЕК - на 90%.

Россия соблюдала сделку в прошлом месяце на 91% (в предыдущем месяце на 95%, по данным МЭА) с производством 9,52 млн баррелей в сутки (б/с), что на 140 тыс. б/с выше целевого уровня, отмечает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, МЭА, ОПЕК, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]