Джонсон призвал израильтян и палестинцев к ослаблению напряженности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности и стабилизации ситуации.
"Я призываю и Израиль, и палестинцев отступить от края пропасти и проявить сдержанность с обеих сторон", - написал Джонсон в своем твиттере.
"Великобритания глубоко обеспокоена ростом насилия и наличием жертв среди гражданского населения. Мы желаем увидеть незамедлительное ослабление напряженности", - подчеркнул британский премьер.
Во вторник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Бенни Ганц заявили в совместном выступлении, что активные действия будут продолжаться в течение некоторого времени.
"ХАМАС и "Исламский джихад" заплатили, и будут продолжать платить за свои действия", - говорится в заявлении.
Начальник генштаба армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что военные за последние полтора дня нанесли удары по более чем 500 целям в секторе Газа. По его информации, погибли десятки палестинских боевиков.
По данным палестинского агентства WAFA, жертвами ударов израильтян по сектору Газа стали 35 человек, более 200 ранены. Палестинский Красный полумесяц в свою очередь сообщает о 700 раненых.
Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.
Во вторник вечером ХАМАС сообщил, что в сторону Тель-Авива были выпущены 130 ракет. Некоторые из них разорвались на территории населенных пунктов в центральной части Израиля. Поступили сообщения о раненых и об одном погибшем.
Армия обороны Израиля в свою очередь сообщила в среду о том, что с начала недели по израильской территории из сектора Газа выпущены более тысячи ракет и снарядов.
Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме.
Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.
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