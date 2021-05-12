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Дальнее зарубежье 12.05.2021 14:41

Джонсон призвал израильтян и палестинцев к ослаблению напряженности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности и стабилизации ситуации.

"Я призываю и Израиль, и палестинцев отступить от края пропасти и проявить сдержанность с обеих сторон", - написал Джонсон в своем твиттере.

"Великобритания глубоко обеспокоена ростом насилия и наличием жертв среди гражданского населения. Мы желаем увидеть незамедлительное ослабление напряженности", - подчеркнул британский премьер.

Во вторник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Бенни Ганц заявили в совместном выступлении, что активные действия будут продолжаться в течение некоторого времени.

"ХАМАС и "Исламский джихад" заплатили, и будут продолжать платить за свои действия", - говорится в заявлении.

Начальник генштаба армии обороны Израиля Авив Кохави сообщил, что военные за последние полтора дня нанесли удары по более чем 500 целям в секторе Газа. По его информации, погибли десятки палестинских боевиков.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами ударов израильтян по сектору Газа стали 35 человек, более 200 ранены. Палестинский Красный полумесяц в свою очередь сообщает о 700 раненых.

Израиль ранее на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов.

Во вторник вечером ХАМАС сообщил, что в сторону Тель-Авива были выпущены 130 ракет. Некоторые из них разорвались на территории населенных пунктов в центральной части Израиля. Поступили сообщения о раненых и об одном погибшем.

Армия обороны Израиля в свою очередь сообщила в среду о том, что с начала недели по израильской территории из сектора Газа выпущены более тысячи ракет и снарядов.

Изначально боевики в секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме.

Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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