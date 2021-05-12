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Регион 12.05.2021 14:01

Эрдоган обсудил с Путиным поставки вакцины "Спутник V" и ситуацию в Палестине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным поставки вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V" и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает агентство "Анадолу".

"Во время телефонного разговора Эрдоган и Путин обсуждали события в Палестине и вопросы, связанные с поставкой вакцины "Спутник V" в Турцию", - говорится в сообщении. Турецкий лидер в разговоре отметил, что следует рассмотреть вопрос об отправке в ближневосточный регион международных сил для защиты гражданского населения Палестины.

"Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН должен вмешаться и призвать Израиль прекратить атаки до того, как кризис усилится", - добавили в агентстве.

Подчеркивается, что Эрдоган обратил внимание Путина на то, что у Анкары и Москвы одинаковые позиции в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]