Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным поставки вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V" и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает агентство "Анадолу".
"Во время телефонного разговора Эрдоган и Путин обсуждали события в Палестине и вопросы, связанные с поставкой вакцины "Спутник V" в Турцию", - говорится в сообщении. Турецкий лидер в разговоре отметил, что следует рассмотреть вопрос об отправке в ближневосточный регион международных сил для защиты гражданского населения Палестины.
"Эрдоган заявил, что Совет Безопасности ООН должен вмешаться и призвать Израиль прекратить атаки до того, как кризис усилится", - добавили в агентстве.
Подчеркивается, что Эрдоган обратил внимание Путина на то, что у Анкары и Москвы одинаковые позиции в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта.
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