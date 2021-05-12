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Оборона 12.05.2021 14:25

ВС Азербайджана проведут широкомасштабные военные учения с привлечение 15 тыс. личного состава

Вооруженные силы Азербайджана с 16 мая проведут учения с привлечением видов войск, сообщает оборонное ведомство.

«В учениях под руководством Министра обороны будет задействовано до 15 тыс. личного состава военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения», - отмечается в сообщении.

В учениях основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в Отечественной войне, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, Ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

В ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска в тоже время выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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