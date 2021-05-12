ВС Азербайджана проведут широкомасштабные военные учения с привлечение 15 тыс. личного состава

Вооруженные силы Азербайджана с 16 мая проведут учения с привлечением видов войск, сообщает оборонное ведомство.
«В учениях под руководством Министра обороны будет задействовано до 15 тыс. личного состава военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения», - отмечается в сообщении.
В учениях основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного в Отечественной войне, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, Ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.
В ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска в тоже время выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов.
Б.Рустамбеков
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