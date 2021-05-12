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Карабах 12.05.2021 15:24

Президент Алиев принял участие в закладке фундамента новой мечети в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в закладке фундамента новой мечети в Шуше, сообщает сайт главы государства.

Выступая на церемонии закладки фундамента новой мечети, Алиев отметил, что если учесть, чтьо в свое время в Шуше было 17 мечетей, то враг уничтожил все.

«Всего три мечети Юхары и Ашагы Гевхярага и мечеть Саатлы находились в полуразрушенном состоянии. Дано распоряжение и по их ремонту», - сказал глава государства.

«Мы вернулись в Шушу навсегда! День закладки фундамента новой мечети тоже выбран неслучайно. Завтра весь мусульманский мир будет отмечать святой праздник Рамазан. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь азербайджанский народ с этим праздником. Закладка фундамента новой мечети в Шуше накануне праздника носит большой исторический и символический характер. После этого архитекторы серьезно займутся всем проектом мечети и начнутся строительные работы», - сказал Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, МЕЧЕТЬ, ШУША


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]