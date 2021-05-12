Президент Алиев принял участие в закладке фундамента новой мечети в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в закладке фундамента новой мечети в Шуше, сообщает сайт главы государства.
Выступая на церемонии закладки фундамента новой мечети, Алиев отметил, что если учесть, чтьо в свое время в Шуше было 17 мечетей, то враг уничтожил все.
«Всего три мечети Юхары и Ашагы Гевхярага и мечеть Саатлы находились в полуразрушенном состоянии. Дано распоряжение и по их ремонту», - сказал глава государства.
«Мы вернулись в Шушу навсегда! День закладки фундамента новой мечети тоже выбран неслучайно. Завтра весь мусульманский мир будет отмечать святой праздник Рамазан. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь азербайджанский народ с этим праздником. Закладка фундамента новой мечети в Шуше накануне праздника носит большой исторический и символический характер. После этого архитекторы серьезно займутся всем проектом мечети и начнутся строительные работы», - сказал Алиев.
Б.Рустамбеков
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