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Карабах 12.05.2021 16:05

Отечественная война показала, что народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства и единства - Алиев

Отечественная война показала, что все народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства и единства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Отечественная война еще раз показала, что все народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства и единения и эта 44-тидневная война еще раз показала, что в стране есть национальное единение и национальная солидарность», - сказал Алиев в среду на открытии музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше.

Глава государства отметил, что не случайно на первом фестивале «Харыбюльбюль» выступят представители всех народов, проживающих в Азербайджане.

«Мы еще раз из Шуши, древней нашей земли посылаем месседж всему миру. Страны должны развиваться так, только в многоконфессиальных, многонациональных странах, возможно развитие, единство, национальная солидарность и мир», - сказал президент.

"Мы следили за процессами, происходящими в мире, и я могу сказать, что несколько лет назад мы предвидели ситуацию, которая существует сегодня. Поэтому мы продвигали мультикультурализм, как в стране, так и на международном уровне, а также на многочисленных мероприятиях, проводимых в нашей стране, и агитируя за совместное проживание разных народов, говорили, что это возможно. На примере Азербайджана мы говорили, что это возможно, и мы это показали, мы поделились своим опытом, мыслями, и я думаю, что наши усилия дали свои плоды. Потому что сегодня мир имеет более четкое представление об этой проблеме», - сказал глава государства.

Алиев также сообщил, что отныне фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше станет ежегодным.

«Шуша является национальным достоянием Азербайджана. Объявление Шуши культурной столицей Азербайджана является тому свидетельством. Шуша - древний азербайджанский город. В следующем году мы будем отмечать 270-летие города. В 1752 году Панахали хан основал Шушу и с тех пор до периода оккупации здесь всегда жили азербайджанцы»,- заключил глава государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ШУША, ФЕСТИВАЛЬ


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