Отечественная война показала, что народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства и единства - Алиев

Отечественная война показала, что все народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства и единства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Отечественная война еще раз показала, что все народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства и единения и эта 44-тидневная война еще раз показала, что в стране есть национальное единение и национальная солидарность», - сказал Алиев в среду на открытии музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше.
Глава государства отметил, что не случайно на первом фестивале «Харыбюльбюль» выступят представители всех народов, проживающих в Азербайджане.
«Мы еще раз из Шуши, древней нашей земли посылаем месседж всему миру. Страны должны развиваться так, только в многоконфессиальных, многонациональных странах, возможно развитие, единство, национальная солидарность и мир», - сказал президент.
"Мы следили за процессами, происходящими в мире, и я могу сказать, что несколько лет назад мы предвидели ситуацию, которая существует сегодня. Поэтому мы продвигали мультикультурализм, как в стране, так и на международном уровне, а также на многочисленных мероприятиях, проводимых в нашей стране, и агитируя за совместное проживание разных народов, говорили, что это возможно. На примере Азербайджана мы говорили, что это возможно, и мы это показали, мы поделились своим опытом, мыслями, и я думаю, что наши усилия дали свои плоды. Потому что сегодня мир имеет более четкое представление об этой проблеме», - сказал глава государства.
Алиев также сообщил, что отныне фестиваль «Харыбюльбюль» в Шуше станет ежегодным.
«Шуша является национальным достоянием Азербайджана. Объявление Шуши культурной столицей Азербайджана является тому свидетельством. Шуша - древний азербайджанский город. В следующем году мы будем отмечать 270-летие города. В 1752 году Панахали хан основал Шушу и с тех пор до периода оккупации здесь всегда жили азербайджанцы»,- заключил глава государства.
Б.Рустамбеков
Цены на нефть выросли до двухмесячных максимумов, Brent - $69,79 за баррель
Запасы нефти в США снизились на 426 тыс. баррелей за неделю
Иран получил наиболее обогащенный за время своей ядерной программы уран - МАГАТЭ
В Азербайджане зафиксировано 558 случаев COVID-19, 13 человек скончались
В РФ произведено 33 млн доз вакцин от коронавируса
В РФ более 8,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 355 умерших - оперштаб
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Британская тюрьма готова принять Караджича, заявляет Лондон
В ХАМАС подтвердили гибель палестинского командира в результате израильского удара
"Северный поток 2" может привести к давлению на страны Европы - спикер парламента Украины
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк