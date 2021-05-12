В РФ произведено 33 млн доз вакцин от коронавируса

В России на сегодняшний день произведено 33 млн доз вакцин от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Произведено 33 млн доз вакцин (от коронавируса)", - сказал Мурашко журналистам в среду.
По его словам, в это число входят те вакцины, которые в настоящий момент проходят контроль качества.
Большая палата ЕСПЧ приняла к рассмотрению жалобу Азербайджана к Армении
Отечественная война показала, что народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства и единства - Алиев
Президент Алиев принял участие в закладке фундамента новой мечети в Шуше
Цены на нефть выросли до двухмесячных максимумов, Brent - $69,79 за баррель
Запасы нефти в США снизились на 426 тыс. баррелей за неделю
Иран получил наиболее обогащенный за время своей ядерной программы уран - МАГАТЭ
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Британская тюрьма готова принять Караджича, заявляет Лондон
В ХАМАС подтвердили гибель палестинского командира в результате израильского удара
"Северный поток 2" может привести к давлению на страны Европы - спикер парламента Украины
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк