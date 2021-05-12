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Здравоохранение 12.05.2021 16:32

В РФ произведено 33 млн доз вакцин от коронавируса

В России на сегодняшний день произведено 33 млн доз вакцин от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Произведено 33 млн доз вакцин (от коронавируса)", - сказал Мурашко журналистам в среду.

По его словам, в это число входят те вакцины, которые в настоящий момент проходят контроль качества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНЫ, ПРОИЗВОДСТВО, МИНЗДРАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]