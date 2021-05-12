В РФ произведено 33 млн доз вакцин от коронавируса

В России на сегодняшний день произведено 33 млн доз вакцин от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Произведено 33 млн доз вакцин (от коронавируса)", - сказал Мурашко журналистам в среду.

По его словам, в это число входят те вакцины, которые в настоящий момент проходят контроль качества.