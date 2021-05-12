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ТЭК 12.05.2021 17:00

Новак: исполнение Россией сделки ОПЕК+ в апреле оцениваем ниже 100%, стремимся исполнять обязательства

Исполнение Россией сделки ОПЕК+ в апреле оценивается ниже 100%, но страна стремится исполнять обязательства в полном объеме, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В среду Международное энергетическое агентство оценило уровень исполнения сделки Россией в апреле на уровне 91%. На вопрос, как сама Россия оценивает исполнение ею сделки ОПЕК+ в прошлом месяце, Новак сказал: "Мы, конечно, очень внимательно следим за тем, чтобы наши компании исполняли в полном объеме свои обязательства. У нас уже есть данные за апрель этого года относительно исполнения сделки. Конечно, мы оцениваем относительно данных Центрального диспетчерского управления, а МЭА оценивает на основе своих данных. Будет еще оценка секретариата ОПЕК, который будет давать данные для рассмотрения на JMMC".

"Мы стремимся к исполнению 100%, в апреле это несколько ниже, чем 100%, но мы будем эти свои обязательства исполнять в полном объеме", - отметил вице-премьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]