Новак: исполнение Россией сделки ОПЕК+ в апреле оцениваем ниже 100%, стремимся исполнять обязательства

Исполнение Россией сделки ОПЕК+ в апреле оценивается ниже 100%, но страна стремится исполнять обязательства в полном объеме, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В среду Международное энергетическое агентство оценило уровень исполнения сделки Россией в апреле на уровне 91%. На вопрос, как сама Россия оценивает исполнение ею сделки ОПЕК+ в прошлом месяце, Новак сказал: "Мы, конечно, очень внимательно следим за тем, чтобы наши компании исполняли в полном объеме свои обязательства. У нас уже есть данные за апрель этого года относительно исполнения сделки. Конечно, мы оцениваем относительно данных Центрального диспетчерского управления, а МЭА оценивает на основе своих данных. Будет еще оценка секретариата ОПЕК, который будет давать данные для рассмотрения на JMMC".

"Мы стремимся к исполнению 100%, в апреле это несколько ниже, чем 100%, но мы будем эти свои обязательства исполнять в полном объеме", - отметил вице-премьер.