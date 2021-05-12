В Азербайджане зафиксировано 558 случаев COVID-19, 13 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 558 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 328,159 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 514 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 13 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 726.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 309,771 тыс. человек (+1454 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 662 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 155 тестов на коронавирус (накануне 8 081 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 353,167 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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