В Азербайджане зафиксировано 558 случаев COVID-19, 13 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 558 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 328,159 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 514 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 13 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 726.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 309,771 тыс. человек (+1454 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 13 662 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 155 тестов на коронавирус (накануне 8 081 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 353,167 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков