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Макроэкономика 12.05.2021 17:35

ВВП стран ЕС достигнет докризисного уровня примерно в конце 2022 г. - еврокомиссар Джентилони

Восстановление экономики стран Европейского союза после кризиса COVID-19 будет неравномерным и будет зависеть от глубины рецессии, но все они достигнут докризисного уровня ВВП примерно в конце 2022 года, заявил комиссар ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони.

"Согласно прогнозу, экономика всех стран ЕС достигнет докризисного уровня их ВВП или превысит его не позднее конца 2022 года", - сказал он на пресс-конференции, представляя весенний прогноз экономического роста 2021 года.

Он назвал прогнозируемые показатели по некоторым наиболее крупным странам ЕС.

ВВП Германии сократился на 1,7% в первом квартале, но ожидается, что в результате снятия ограничений и продолжающегося роста экспорта он к концу этого года вернется к докризисному уровню. Прогнозируется, что рост составит 3,4% в 2021 году и 4,1% в 2022 году.

Во Франции, согласно прогнозам, в 2021 году экономическая активность вырастет на 5,7%. После небольшого сокращения во втором квартале 2021 года ожидается восстановление ВВП во второй половине года после снятия ковидных ограничений. В 2022 году национальный план восстановления должен поддержать рост ВВП, который прогнозируется на уровне 4,2%. В целом прогнозируется, что ВВП выйдет на докризисный уровень в начале 2022 года.

По прогнозам, реальный ВВП Италии вырастет на 4,2% в этом году и на 4,4% в 2022 году. После сильного подъема во второй половине 2021 года экономика выйдет на путь устойчивого роста, что должно позволить возобновить производство на прежнем уровне к концу 2022 года. Инвестиции и реформы, поддерживаемые восстановительным фондом ЕС, будут играть важную роль в восстановлении.

В Испании прогнозируется рост реального ВВП на 5,9% в 2021 году и на 6,8% в 2022 году. Ожидается, что ВВП Испании вернется к своему докризисному уровню к концу 2022 года. Ожидается, что выполнение плана восстановления сыграет решающую роль.

Наконец, в Польше, после одной из самых неглубоких рецессий в ЕС, ожидается рост экономики на 4,0% в 2021 году и на 5,4% в 2022 году. Ожидается, что фонд восстановления ЕС сыграет в полной мере свою ускоряющую роль и будет стимулировать рост в 2022 году.

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Тэги: ЕС, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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