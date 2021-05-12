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Дальнее зарубежье 12.05.2021 20:40

Школы в ряде районов Израиля закрыли до конца недели из-за ракетных обстрелов

В центральной части Израиля и на юге страны из соображений безопасности отменили занятия в школах до конца недели, сообщают израильские СМИ.

Эта мера, введенная Армией обороны Израиля в связи с проводимыми движением ХАМАС ракетными обстрелами, затронет около 1 млн детей.

К югу от Нетании и севернее района Негев запрещено собираться группами более 10 человек на улице, и группами более 100 человек в помещениях. Объекты малого и среднего бизнеса могут продолжать работу только, если имеют доступ к бомбоубежищам.

Ограничения введены на фоне обострения ситуации между Израилем и ХАМАС.

Армия обороны Израиля сообщила в среду, что с начала недели по израильской территории из сектора Газа выпущены более тысячи ракет и снарядов. Примерно 85-90% из них перехвачены системой ПВО "Железный купол", еще около 200 снарядов упали на территории сектора Газа.

Израильтяне в ответ начали наносить удары по Газе.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами ударов израильтян по сектору Газа стали 35 человек, более 200 - ранены. Палестинский Красный полумесяц в свою очередь сообщает о 700 раненых. С израильской стороны, по последним данным, погибли шесть человек.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ШКОЛЫ, ЗАКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]