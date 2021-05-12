Лавров и Блинкен договорились встретиться в Рейкьявике 20 мая - МИД РФ

Главы дипведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора договорились встретиться "на полях" Арктического совета (АС) в Рейкьявике.
"Было затронуто также взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая сего года. Лавров и Блинкен договорились провести "на полях" этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Кроме того, Лавров и Блинкен обсудили график "других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита".
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности", - отметили в МИД РФ.
Ранее в среду о возможности встречи Лаврова и Блинкена на полях Арктического совета в Рейкьявике заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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