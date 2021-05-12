Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.05.2021 22:35

США не заинтересованы в выяснении подлинных причин киберинцидентов, подобных атаке на Colonial Pipeline - Рябков

Обвинения США в адрес России в связи с кибератакой на Colonial Pipeline беспочвенны, США не заинтересованы в установлении реальных причин подобных инцидентов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если бы США были заинтересованы не в том, чтобы заработать очередную порцию политических пропагандистских очков, а чтобы разобраться реально в том, что происходит, они бы давно, много лет назад согласились с нашим предложением запустить межведомственный профессиональный диалог по всем вопросам, связанным с безопасностью в информпространстве, включая киберинциденты", - сказал Рябков журналистам в среду.

Кроме того, США не отклонили бы инициативу по действиям в киберсфере, выдвинутую президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом году.

"С каждым новым циклом беспочвенных обвинений в адрес Москвы степень неуверенности в своих собственных обвинениях с американской стороны только нарастает", - добавил он.

В минувший понедельник президент США Джо Байден заявил, что США не располагают данными о причастности российских властей к кибератаке против компании Colonial Pipeline, однако ее организаторы якобы могут находиться на территории РФ.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Его работа все еще не восстановлена.

Ранее в ФБР сообщили, что атаку на Colonial Pipeline провела хакерская группировка DarkSide. Телеканал CNN утверждал, что эта группировка связана с Россией.

О причастности данной группировки до этого сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press (AP). По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.

В сообщении АР говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. Агентство отмечало, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

Между тем, в Colonial Pipeline Company сообщили, что трубопровод, как ожидается, возобновит работу на полную мощность к концу недели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, КИБЕРАТАКА, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Блинкен заявил Лаврову о решимости защищать интересы США и союзников в случае угроз со стороны РФ - госдеп Стратегическая стабильность должна стать главной темой саммита РФ-США - Лавров Вашингтону и Москве нужно обсуждать виды вооружений, которые не регулируются нынешними соглашениями - адмирал США США не хотят новых санкций против РФ, но готовы на них пойти - Белый дом Среди возможных мест встречи Путина и Байдена называется и Баку Госсекретарь США и глава МИД Франции в Лондоне обсудили отношения с РФ и Украиной - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]