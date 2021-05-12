США не заинтересованы в выяснении подлинных причин киберинцидентов, подобных атаке на Colonial Pipeline - Рябков

Обвинения США в адрес России в связи с кибератакой на Colonial Pipeline беспочвенны, США не заинтересованы в установлении реальных причин подобных инцидентов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если бы США были заинтересованы не в том, чтобы заработать очередную порцию политических пропагандистских очков, а чтобы разобраться реально в том, что происходит, они бы давно, много лет назад согласились с нашим предложением запустить межведомственный профессиональный диалог по всем вопросам, связанным с безопасностью в информпространстве, включая киберинциденты", - сказал Рябков журналистам в среду.
Кроме того, США не отклонили бы инициативу по действиям в киберсфере, выдвинутую президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом году.
"С каждым новым циклом беспочвенных обвинений в адрес Москвы степень неуверенности в своих собственных обвинениях с американской стороны только нарастает", - добавил он.
В минувший понедельник президент США Джо Байден заявил, что США не располагают данными о причастности российских властей к кибератаке против компании Colonial Pipeline, однако ее организаторы якобы могут находиться на территории РФ.
Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Его работа все еще не восстановлена.
Ранее в ФБР сообщили, что атаку на Colonial Pipeline провела хакерская группировка DarkSide. Телеканал CNN утверждал, что эта группировка связана с Россией.
О причастности данной группировки до этого сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press (AP). По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.
В сообщении АР говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. Агентство отмечало, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.
Между тем, в Colonial Pipeline Company сообщили, что трубопровод, как ожидается, возобновит работу на полную мощность к концу недели.
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