США не заинтересованы в выяснении подлинных причин киберинцидентов, подобных атаке на Colonial Pipeline - Рябков

Обвинения США в адрес России в связи с кибератакой на Colonial Pipeline беспочвенны, США не заинтересованы в установлении реальных причин подобных инцидентов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если бы США были заинтересованы не в том, чтобы заработать очередную порцию политических пропагандистских очков, а чтобы разобраться реально в том, что происходит, они бы давно, много лет назад согласились с нашим предложением запустить межведомственный профессиональный диалог по всем вопросам, связанным с безопасностью в информпространстве, включая киберинциденты", - сказал Рябков журналистам в среду.

Кроме того, США не отклонили бы инициативу по действиям в киберсфере, выдвинутую президентом РФ Владимиром Путиным в прошлом году.

"С каждым новым циклом беспочвенных обвинений в адрес Москвы степень неуверенности в своих собственных обвинениях с американской стороны только нарастает", - добавил он.

В минувший понедельник президент США Джо Байден заявил, что США не располагают данными о причастности российских властей к кибератаке против компании Colonial Pipeline, однако ее организаторы якобы могут находиться на территории РФ.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Его работа все еще не восстановлена.

Ранее в ФБР сообщили, что атаку на Colonial Pipeline провела хакерская группировка DarkSide. Телеканал CNN утверждал, что эта группировка связана с Россией.

О причастности данной группировки до этого сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press (AP). По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.

В сообщении АР говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. Агентство отмечало, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

Между тем, в Colonial Pipeline Company сообщили, что трубопровод, как ожидается, возобновит работу на полную мощность к концу недели.