Израиль наносит удары в Газе по целям, за которыми следили месяцами - военные

Израильская армия в ходе проводимой на этой неделе операции в секторе Газа наносит удары только по тщательно отобранным целям, заявил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
"Цели в Газе определяются по итогам многомесячного сбора и оценки разведданных", - сказал он на онлайн-брифинге.
Конрикус пояснил, что цель израильских ударов - нанести ущерб военным возможностям движения ХАМАС и "Исламского джихада".
Он отметил, что боевики в секторе Газа используют мирных жителей в качестве живых щитов. Кроме того, часть запускаемых палестинцами ракет взрывается в секторе Газа. В таких случаях, по словам представителя израильских вооруженных сил, боевики "пытаются создать впечатление, что речь якобы идет об израильских обстрелах".
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