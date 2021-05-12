Израиль наносит удары в Газе по целям, за которыми следили месяцами - военные

Израильская армия в ходе проводимой на этой неделе операции в секторе Газа наносит удары только по тщательно отобранным целям, заявил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

"Цели в Газе определяются по итогам многомесячного сбора и оценки разведданных", - сказал он на онлайн-брифинге.

Конрикус пояснил, что цель израильских ударов - нанести ущерб военным возможностям движения ХАМАС и "Исламского джихада".

Он отметил, что боевики в секторе Газа используют мирных жителей в качестве живых щитов. Кроме того, часть запускаемых палестинцами ракет взрывается в секторе Газа. В таких случаях, по словам представителя израильских вооруженных сил, боевики "пытаются создать впечатление, что речь якобы идет об израильских обстрелах".