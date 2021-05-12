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Дальнее зарубежье 12.05.2021 22:02

Израиль наносит удары в Газе по целям, за которыми следили месяцами - военные

Израильская армия в ходе проводимой на этой неделе операции в секторе Газа наносит удары только по тщательно отобранным целям, заявил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

"Цели в Газе определяются по итогам многомесячного сбора и оценки разведданных", - сказал он на онлайн-брифинге.

Конрикус пояснил, что цель израильских ударов - нанести ущерб военным возможностям движения ХАМАС и "Исламского джихада".

Он отметил, что боевики в секторе Газа используют мирных жителей в качестве живых щитов. Кроме того, часть запускаемых палестинцами ракет взрывается в секторе Газа. В таких случаях, по словам представителя израильских вооруженных сил, боевики "пытаются создать впечатление, что речь якобы идет об израильских обстрелах".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ТАКТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]