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СНГ 12.05.2021 22:55

США готовы помочь смягчить последствия конфликта на киргизско-таджикской границе, заявили в Бишкеке

Власти США готовы оказать содействие в смягчении последствий вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, сообщает пресс-служба МИД Киргизии в среду.

"Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев провел телефонные переговоры с помощником государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дином Томпсоном. Американская сторона выразила готовность оказать необходимое содействие в смягчении последствий событий на киргизско-таджикской границе", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая организацию визитов и встреч, ход переговоров по проекту базового соглашения о сотрудничестве, а также региональной безопасности в свете вывода войск США из Афганистана, отметили в пресс-службе.

"Ниязалиев проинформировал помощника госсекретаря США о ситуации на киргизско-таджикской границе и отметил приверженность киргизской стороны взвешенным политико-дипломатическим методам урегулирования конфликтных вопросов", - добавили в пресс-службе.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" возле села Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между силовиками Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, США, СОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]