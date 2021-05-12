США готовы помочь смягчить последствия конфликта на киргизско-таджикской границе, заявили в Бишкеке

Власти США готовы оказать содействие в смягчении последствий вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, сообщает пресс-служба МИД Киргизии в среду.
"Первый заместитель министра иностранных дел Киргизии Нуран Ниязалиев провел телефонные переговоры с помощником государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дином Томпсоном. Американская сторона выразила готовность оказать необходимое содействие в смягчении последствий событий на киргизско-таджикской границе", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая организацию визитов и встреч, ход переговоров по проекту базового соглашения о сотрудничестве, а также региональной безопасности в свете вывода войск США из Афганистана, отметили в пресс-службе.
"Ниязалиев проинформировал помощника госсекретаря США о ситуации на киргизско-таджикской границе и отметил приверженность киргизской стороны взвешенным политико-дипломатическим методам урегулирования конфликтных вопросов", - добавили в пресс-службе.
28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" возле села Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран, которая переросла 29 апреля в вооруженное столкновение между силовиками Киргизии и Таджикистана. Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии продолжались 30 апреля и 1 мая.
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