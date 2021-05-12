Из Газы выпустили еще более 10 ракет по югу Израиля, ранены два десятка человек

Еще более десятка ракет выпущены в среду вечером из сектора газа по югу Израиля, большинство перехватила система "Железный купол", по меньшей мере 20 человек получили ранения, сообщает Times of Israel.
Сирены, оповещающие о ракетном обстреле, сначала прозвучали в Ашкелоне и в Ашдоде на юге страны. Жителям городов рекомендуют оставаться в бомбоубежищах. По данным издания, порядка 20 человек в Ашкелоне получили ранения при обстреле.
Также сообщается, что сирены слышали и в других населенных пунктах юга страны: в Нетивоте, Офакиме, Нахаль Оз, Сдероте, Ор Ханере и в Нир Аме, отмечает "Едиот ахронот".
Ранее палестинцы из группировки "Исламский джихад" пообещали возобновить ракетный обстрел Израиля в 21:00 по местному времени.
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