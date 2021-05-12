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Регион 12.05.2021 23:33

Евросоюз считает, что Россия стремится де-факто интегрировать часть Украины

Евросоюз утверждает, что Россия пытается постепенно поглотить части восточной Украины, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на документ, представленный Брюсселем на этой неделе государствам-членам.

В этом документе, по данным агентства, "ЕС заявляет, что такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям, "направлены на интеграцию де-факто неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию".

Как следует из сообщения, Европейская внешнеполитическая служба подготовит доклад по этому вопросу.

В документе ЕС представлены варианты, которые Евросоюз может предпринять "для повышения устойчивости Украины к российской агрессии", в том числе "усиление поддержки в борьбе с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации".

Речь идет также о помощи украинской программе вакцинации от коронавируса, "особенно уязвимых групп, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса".

Предлагается содействие в повышении энергетической безопасности для снижения зависимости от России; усиление мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса; рассмотрение вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Согласно документу, дальнейшие санкции ЕС против России будут зависеть от "дальнейшего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Bloomberg ссылается на еще одну внутреннюю записку ЕС. Она связана с украинской просьбой к Брюсселю поддержать Киев в его стремлении вступить в НАТО. Как утверждает агентство, постпреды стран ЕС в комитете по политике и безопасности при обсуждении этого документа во вторник высказали разные мнения. Одни в целом выступили в поддержку, другие указали на недостаточность усилий Украины по реализации реформ, как, например, борьбы с коррупцией, и на то, что предлагаемое сотрудничество с Киевом в области программ безопасности ЕС требует более глубокого обсуждения.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]