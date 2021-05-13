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Транспорт и связь 13.05.2021 12:50

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Производитель электромобилей Tesla приостанавливает прием биткойнов как средства оплаты из-за неэкологичного способа ее получения.

"Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна", - написал глава Tesla Илон Маск в Twitter.

Пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии, компания также не будет продавать свои биткойны.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, TESLA, БИТКОЙНЫ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]