Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Производитель электромобилей Tesla приостанавливает прием биткойнов как средства оплаты из-за неэкологичного способа ее получения.
"Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна", - написал глава Tesla Илон Маск в Twitter.
Пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии, компания также не будет продавать свои биткойны.
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