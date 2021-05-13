Франция выступает за сохранение транзита газа через Украину - министр экономики

Франция в свете строительства газопровода "Северный поток 2" выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в достаточном количестве и принципиально против любого иностранного вмешательства в энергетическую политику ЕС, сообщил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.

"Как вы правильно заметили, проект "Северный поток 2" нельзя отделить от вопроса транзита российского газа через Украину. Мы полностью понимаем обеспокоенность Украины по этому поводу. Мы за сохранение украинского транзита в достаточном количестве. Франция полностью поддержала заключение российско-украинского транзитного соглашения в декабре 2019 года, в котором ЕС выступил в качестве посредника, и мы очень привержены его выполнению", - сказал Ле Мэр в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что Франция принципиально выступает против любого иностранного вмешательства в энергетическую политику ЕС и его государств-членов.

"По поводу "Северного потока 2" позиция Франции уже была очень четкой. Франция принципиально выступает против любого иностранного вмешательства в энергетическую политику ЕС и его государств-членов. Нам решать, как диверсифицировать наши поставки газа и как укрепить энергетическую безопасность ЕС", - подчеркнул министр.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода Украина сохранила роль транзитера.

Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Для того, чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.

По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока 2" составила 95%, осталось уложить около 121 км. Россия надеется, что работы по строительству и наладке "Северного потока 2" будут закончены до конца лета, отмечал ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.