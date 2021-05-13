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Макроэкономика 13.05.2021 14:17

Дефицит бюджета США за 7 месяцев фингода вырос на 30%, до рекордных $1,9 трлн

Дефицит госбюджета США в апреле снизился до $225,579 млрд по сравнению с $738,022 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Это было обусловлено в том числе календарным фактором (переносом времени выплат ряда налогов физлицами и компаниями).

Доходы бюджета выросли в прошлом месяце на 82% - до $439,186 млрд с $241,863 млрд годом ранее.

Расходы сократились на 32% и составили $664,766 млрд против $979,885 млрд в апреле прошлого года, когда правительство США запустило первый раунд программы поддержки населения на фоне пандемии COVID-19.

За семь месяцев 2021 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 30,4% относительно сопоставимого периода годом ранее и составило рекордные $1 трлн 931,836 млрд.

Объем поступлений в бюджет вырос на 16,1% - до $2,143 трлн. Расходы с начала текущего фингода подскочили на 22,5% и составили $4,075 трлн.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом дефицит поднялся до 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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