Белоруссия осенью намерена начать производство собственной вакцины от COVID по российской технологии

Белоруссия с 1 октября 2021 года планирует начать производство собственной вакцины от коронавируса по российской технологии, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"У нас два совместных проекта с разными российскими компаниями, но по одному препарату, произведенному в институте Н.Ф.Гамалеи. Сейчас в корпусе на улице Фабрициуса идет разлив (вакцины "Спутник V" - ИФ), а в корпусе на улице Аранской проходит реконструкция цеха. Именно там будет производиться вакцина - от выращивания до разлива. То есть российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши. Стартовать планируем 1 октября", - рассказал министр в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Говоря об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт", Пиневич предположил, что Белоруссия будет не только закупать эту вакцину, но и производить. "Нужно детальнее ознакомиться с документами, но, насколько я понимаю, она требует однократного введения и разрешена для использования людям с 18 до 40 лет. Однако это не дело завтрашнего дня: в гражданский оборот препарат поступит только в 2022 году", - отметил он.

Министр также напомнил, что в конце мая в страну поступит 300 тысяч доз китайской вакцины Vero Cell. "Производить именно ее мы не будем, но от китайских партнеров получаем разные предложения по поводу других типов вакцин. Пока идет этап изучения", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, идут ли переговоры с производителями Moderna, Pfizer, Пиневич подчеркнул, что по эффективности эти вакцины сопоставимы со "Спутником V" или даже ниже, а по цене - несоразмерно выше.

"Мы никогда об этом не говорим, а стоило бы: чтобы привить миллион человек, нужно потратить $20 млн. Потому что два компонента вакцины "Спутник V" (покупаем мы ее или разливаем у себя) стоят $20. А представьте, сколько средств уйдет на покупку препаратов за $30, $60? Сейчас мы пытаемся собрать информацию о том, сколько человек хочет привиться за свой счет, но в стране крайне небольшое количество людей, готовых на это. Особенно когда есть эффективная и качественная бесплатная вакцина. А что касается AstraZeneca - цена у нее такая же, как и у российского препарата, но нас настораживают публикуемые осложнения при применении этой вакцины", - отметил министр.

В марте в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Планируемый объем выпуска - до 500 тыс. доз препарата в месяц.

Как сообщал ранее Пиневич, к осени в Белоруссии планируют привить от коронавируса 4 млн человек.