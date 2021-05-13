Президент Алиев посетил мечеть Йухары Говхерага в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева с дочерями посетили в четверг мечеть Йухары Говхерага в Шуше.

«Президент и первая леди были проинформированы о работе, проделанной в мечети», сообщает сайт главы государства.

Н.Аббасова