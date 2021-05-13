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Внешняя политика 13.05.2021 13:46

Алиев и Токаев договорились о мерах для реализации совместных проектов в ключевых сферах экономики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Во время бесед лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Рамазан-байрам», - сообщает пресс-служба президента Казахстана.

В ходе беседы отмечалась важность реализации потенциала для придания импульса всему комплексу азербайджано-казахстанского сотрудничества.

«Достигнута договоренность о принятии совместных мер, направленных на увеличение взаимной торговли, осуществление совместных проектов в ключевых сферах экономики. Токаев выразил благодарность азербайджанскому коллеге за поддержку казахстанских инициатив в Тюркском совете», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, БЕСЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]