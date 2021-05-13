Алиев и Токаев договорились о мерах для реализации совместных проектов в ключевых сферах экономики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
«Во время бесед лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Рамазан-байрам», - сообщает пресс-служба президента Казахстана.
В ходе беседы отмечалась важность реализации потенциала для придания импульса всему комплексу азербайджано-казахстанского сотрудничества.
«Достигнута договоренность о принятии совместных мер, направленных на увеличение взаимной торговли, осуществление совместных проектов в ключевых сферах экономики. Токаев выразил благодарность азербайджанскому коллеге за поддержку казахстанских инициатив в Тюркском совете», - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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