Алиев и Токаев договорились о мерах для реализации совместных проектов в ключевых сферах экономики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Во время бесед лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Рамазан-байрам», - сообщает пресс-служба президента Казахстана.

В ходе беседы отмечалась важность реализации потенциала для придания импульса всему комплексу азербайджано-казахстанского сотрудничества.

«Достигнута договоренность о принятии совместных мер, направленных на увеличение взаимной торговли, осуществление совместных проектов в ключевых сферах экономики. Токаев выразил благодарность азербайджанскому коллеге за поддержку казахстанских инициатив в Тюркском совете», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова